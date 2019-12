UFFICIALE, Joaquin ha rinnovato col Betis

"Un anno in più per la Leggenda". Con questo messaggio il Real Betis ha annunciato il rinnovo di contratto di Joaquin. “Non ti ritirare mai, capitano”, l’ulteriore attestato di stima del club andaluso per l’ex Fiorentina che ha messo nero su bianco il nuovo accordo valido fino al giugno del 2021.

OFICIAL | Un año más de LEYENDA: Joaquín y el #RealBetis amplían su vinculación hasta 2021 🤝



¡No te retires nunca, capitán! ✨😊



¡No te retires nunca, capitán! ✨😊