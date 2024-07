UFFICIALE, Callejon in terza serie spagnola: è del Marbella

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Josè Maria Callejon passa in terza serie spagnola. L'ex esterno di Napoli e Fiorentina è infatti un nuovo giocatore del Marbella. Di seguito l'annuncio ufficiale del club: "Il Marbella Fútbol Club ha raggiunto un accordo con l'attaccante José Callejón, che sarà legato alla nostra entità fino al 30 giugno 2025. Capocannoniere spagnolo della storia del calcio italiano con 82 gol, campione della Lega dei record del Real Madrid ( 2012), della Coppa Italia con il Napoli in due edizioni (2014 e 2020) e con quasi 700 partite ufficiali in carriera, il record di gol di Callejón è sempre stato eccezionale in tutti i club per cui ha giocato. Callejón (Motril, Granada; 11 febbraio 1987), giovane giocatore del Real Madrid, lascia presto il segno nel Real Madrid Castilla, diventando il capocannoniere della Seconda Divisione B (gruppo II) con 21 gol nella stagione 2007-2008. Un anno dopo, ha fatto il suo debutto in Prima Divisione con l'RCD Espanyol.

José Mourinho ha deciso di ingaggiarlo per il Real Madrid nell'estate del 2011 come potente attaccante, fatto che ha dimostrato con i suoi 20 gol in due stagioni e che gli è valso l'affetto del Santiago Bernabéu. Con un campionato da ricordare e una Supercoppa spagnola, Callejón si è unito al Napoli nel 2013.

I tifosi napoletani hanno fatto di Callejón uno dei loro idoli, dal momento che il Napoli ha vissuto uno dei periodi migliori della sua storia. Nel 2018, infatti, l'attaccante di Motril è stato incoronato capocannoniere di tutti i tempi del calcio italiano, superando il leggendario giocatore del Pallone d'Oro Luis Suárez. Il suo ciclo trionfale al Napoli si è chiuso con 82 gol, 79 assist, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana e l'aver giocato 5 edizioni della Champions League. Inoltre, le sue grandi prestazioni lo hanno catapultato nella nazionale maggiore spagnola tra il 2014 e il 2017.

L'esperienza di Callejón in Italia si è conclusa alla Fiorentina, dove ha giocato dal 2020 al 2022. Quest'ultimo anno è tornato in Spagna per unirsi al Granada CF in Seconda Divisione , club con il quale è stato promosso in Prima Divisione alla sua prima stagione ed è stato il miglior assist (10) della competizione. Quest'estate ha lasciato il club del Granada".