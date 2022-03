U.20, Domani sfida con la Germania: c'è Bianco e...

Non solo Nazionale maggiore. È tutto pronto per il primo impegno del 2022 della Nazionale Under 20 dove sono convocati i viola Alessandro Bianco e Christian Dalle Mura (in prestito al Pordenone). Domani alle 17 (diretta su Rai Sport) al ‘Del Duca’ di Ascoli l’Italia riprenderà il suo cammino nel Torneo 8 Nazioni affrontando la Germania, che guida la classifica della manifestazione con un punto di vantaggio sulla squadra allenata dall'ex viola, Alberto Bollini.

Dopo aver dovuto rinunciare a Maldini e Panada, per la gara di domani e per l’ultimo match del torneo in programma lunedì 28 marzo con la Norvegia Alberto Bollini dovrà fare i conti con l’indisponibilità del difensore della Salernitana Matteo Ruggeri, che ha già fatto rientro al club di appartenenza ed è stato sostituito dall'ex viola ora al Modena Fabio Ponsi.

Defezioni a parte, il morale del gruppo è alto e gli Azzurrini non vedono l’ora di scendere in campo. “Giocare queste genere di sfide è un vanto per tutti noi - ha dichiarato il tecnico al termine dell’allenamento di rifinitura - di fronte avremo una squadra molto forte, che finora non ha mai perso e ha subito solo due gol. Per metterli in difficoltà dovremo sfruttare al meglio le nostre qualità individuali e gli spazi che ci concederanno, facendo grande attenzione alla fase di non possesso. Ai ragazzi chiedo applicazione ed estro, voglio vedere fraseggi veloci, dribbling e precisione nelle conclusioni a rete”.

Elenco dei convocati

Portieri: Denis Franchi (Paris Saint-Germain), Alessandro Russo (VV Sint-Truiden), Alessandro Sorrentino (Pescara);

Difensori: Tommaso Barbieri (Juventus), Riccardo Calafiori (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Alessandro Circati (Parma), Christian Dalle Mura (Pordenone), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Andrea Papetti (Brescia), Fabio Ponsi (Modena), Alessandro Pio Riccio (Juventus);

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Fiorentina), Jean Freddi Pascal Greco (Catania), Giuseppe Leone (Juventus), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria), Nikola Sekulov (Juventus), Cristian Volpato (Roma), Emanuele Zuelli (Juventus);

Attaccanti: Gianmarco Cangiano (Crotone), Riccardo Ciervo (Sassuolo), Sebastiano Esposito (Basilea), Luca Moro (Catania), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Edoardo Vergani (Salernitana).