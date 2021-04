TOSTO, La Fiorentina va a Genova per il pareggio

L'ex-difensore Vittorio Tosto, che per due stagioni ha militato anche nella Fiorentina, ha parlato della situazione dei viola e del prossimo impegno della squadra di Iachini, il match di sabato col Genoa:"Firenze è una piazza che ha grande potenzialità, anche se negli ultimi anni sta facendo male. Un po' come il Genoa, questa partita negli ultimi anni purtroppo sta diventando uno scontro salvezza. Sono due club storici ma devono migliorare nella programmazione in vista delle prossime stagioni. Iachini? Lo conosco molto bene, il suo credo e la mentalità che impone ai giocatori. La priorità delle sue squadre è quella di non subire reti e cercare di arginare gli avversari chiudendo gli spazi. I viola andranno a Genova dimorosi, cercheranno di non perdere. Penso che il pari possa essere un risultato positivo in ottica salvezza".