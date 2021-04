TONI, Io ero molto egoista ma Cristiano Ronaldo...

Luca Toni, ex centravanti della Juventus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport circa la situazione bianconera e in particolare di Cristiano Ronaldo. "È molto importante per la Juventus, è il capocannoniere, sta segnando molto. Alcuni suoi atteggiamenti nei confronti del gruppo non mi fanno impazzire. Ripenso a quando giocavo io: ero molto egoista e se non facevo gol rimanevo comunque sul campo a esultare. Sopportavo la delusione".