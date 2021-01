SOUSA, Sarà ct della Polonia: l'agente è a Varsavia

Potrebbe essere oggi il giorno dell'annuncio del nuovo CT della Polonia. Zbigniew Boniek ha scelto Paulo Sousa come sostituto di Jerzy Brzeczek, esonerato qualche giorno fa. Non un allenatore italiano (ci sarebbero stati colloqui con Giampaolo e Donadoni), come si vociferava, ma uno che ha avuto esperienza in Italia: come riporta TMW l'agente del tecnico portoghese è arrivato nella notte di ieri a Varsavia, quindi la trattativa sembra essere a buon punto.