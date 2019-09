SEMPLICI, Sono certo che si presenterà un'occasione

Leonardo Semplici, allenatore della SPAL ed ex viola, ha parlato a TMW Radio, affrontando anche il tema legato al suo possibile futuro in qualche squadra più blasonata: "Ho trovato una piazza e una società che mi hanno dato spazio per le mie idee. L'obiettivo rimane la salvezza. Anche questa estate sono stato accostato a società importanti, ho avuto colloqui e mi hanno fatto piacere. Ho deciso di continuare qui perché posso lavorare con serenità. C'è l'ambizione di dimostrare e di potermi misurare tra qualche tempo con qualcosa di più importante. Il fatto di non aver giocato il calcio a grandi livelli mi ha penalizzato. Sono sicuro che l'occasione importante si presenterà più avanti".