SEMPLICI, Affrontare la Viola è tosta per tutti adesso

L’ex tecnico della Fiorentina primavera ma anche di altre squadre di Serie A tra cui Spal e Cagliari e Spezia, Leonardo Semplici ha rilasciato un intervista ai taccuini di Inter News. Queste le sue parole in vista del match di domenica tra la sua ex squadra quella gigliata e l’Inter: “Intanto devo fare i complimenti alla Fiorentina perché, dopo un inizio difficoltoso, ha cambiato modulo e recuperato giocatori che erano arrivati alla fine del mercato e magari non erano nelle giuste condizioni. Dopo queste sette vittorie, si è portata in una posizione di classifica eccellente, addirittura in questo momento è in lotta per qualcosa di impensabile all’inizio del campionato.

C’era un po’ di scetticismo a Firenze, invece Palladino si sta confermando un bravissimo allenatore. Chiaro è che affrontare la Fiorentina in questo momento, con il grande entusiasmo che c’è, creerà delle difficoltà sia tattiche che tecniche, però penso che l’Inter abbia l’esperienza e la qualità per disputare un’ottima partita”.