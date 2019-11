SELLA, Florenzi farebbe bene ovunque. Viola...

"Di sicuro Florenzi è un giocatore di valore assoluto". Così parla dell'esterno giallorosso Ezio Sella, ex giallorosso. Il jolly romanista potrebbe lasciare la Capitale a gennaio, visto lo scarso utilizzo da parte di Fonseca. "Ma ciò che è accaduto lo sanno loro, in questo momento viene impiegato poco, comunque Florenzi resta un giocatore straordinario, uno dei migliori che la Roma ha in rosa. E' molto appetibile in Europa", dice a TMW. Inter e Fiorentina? Florenzi lo vedrei bene ovunque. E' talmente forte che saprebbe imporsi dappertutto. Sa adattarsi a squadre di metà classifica o di alto livello. Perchè a suo parere si è arrivati a questo punto? Non saprei, c'è da dire che lui ha avuto qualche infortunio e ha giocato magari alcune partite sotto tono. Qualche difficoltà può starci. E comunque sarebbe un peccato andasse via".