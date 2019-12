La Roma continua a monitorare Haris Seferovic. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero l'ex attaccante della Fiorentina rimane un'alternativa valida a Moise Kean, centravanti classe 2000 in forza all'Everton dove però non è ancora riuscito a segnare un gol. Lo svizzero, attualmente al Benfica, tornerebbe così in Serie A dopo l'esperienza non brillante con i viola.