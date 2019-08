SANTANA, Si ripresenta a Palermo: "Volevo smettere"

Mario Alberto Santana è tornato al Palermo e oggi, durante il ritiro che i rosanero stanno svolgendo a Petralia Sottana, ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole riportate da Sport.livesicilia.it: "L'ultimo anno ho fatto sei mesi fuori rosa e lì per lì avevo deciso di smettere perché avevo perso la voglia. Dopo questi sei mesi mi ha chiamato la Pro Patria, mi hanno tartassato per diversi mesi e mi hanno dato la fiducia per continuare. Oggi sono qui e sono molto felice ed emozionato perché vedo gente che già conoscevo e ci sono molte cose che mi passano per la testa".



Perché sono tornato a Palermo? Nasce perché hanno così tanta passione per questo lavoro che so di stare bene. Sono stato io a contattare Sagramola per fare parte di questa avventura. Mi hanno dato fiducia e sarò sempre grato perché ci sono tanti calciatori che non hanno squadra e noi dobbiamo sentirci fortunati di essere qui e di far parte di questa società. Cercherò di ripagarli. Questa è la rinascita più importante, quella della mia prima avventura qui ormai è passato. Sarà l'anno più importante per la mia carriera".