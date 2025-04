Salah in Saudi Pro League? Il Telegraph conferma: "Ci sta pensando"

Dall'Inghilterra arrivano importanti novità sul futuro di Mohamed Salah. L'attaccante egiziano, che vedrà scadere il suo contratto a fine stagione, starebbe prendendo in considerazione l'idea di lasciare il Liverpool per unirsi alla Saudi Pro League. Nonostante l'iniziale volontà di restare ad Anfield, il rinnovo proposto dal club inglese non soddisferebbe le richieste economiche del giocatore, il che lo starebbe portando a riflettere sulla possibilità di un nuovo inizio altrove.

Secondo quanto riportato da The Telegraph, vari club sauditi si starebbero preparando ad accogliere Salah. Tuttavia, il 32enne non riuscirà a trasferirsi in tempo per partecipare al Mondiale per Club FIFA, visto che il suo contratto con il Liverpool scade il 30 giugno. La Saudi Pro League rimane comunque ottimista sul fatto che l'ex giocatore di Fiorentina e Roma stia ancora valutando seriamente l'opportunità di cambiare squadra in estate, con l'Al Hilal, ex club di Neymar, come possibile destinazione (il brasiliano è ora in prestito al Santos).

Al momento, stando alle informazioni disponibili, Salah non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. C'è una proposta per prolungare il suo soggiorno al Liverpool per altri anni, ma i contatti con l'Arabia Saudita sono ancora attivi, poiché il calciatore sembra essere aperto all'idea di trasferirsi nel campionato saudita. Ha comunque dato priorità ad ascoltare l'offerta del Liverpool, ma se non dovesse arrivare ad un accordo, potrebbe valutare una nuova e affascinante sfida professionale.