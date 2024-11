SALAH, Il futuro al Liverpool è sempre più in bilico

FirenzeViola.it

Le parole di Mohamed Salah sul suo futuro, "mi sento più fuori che dentro dal progetto Liverpool perché non ho ricevuto alcuna proposta sul rinnovo del contratto", sono state un fulmine a ciel sereno in casa Reds. Ora che tutto andava a meraviglia, il primato in campionato, i risultati europei, l'inizio straordinario dell'era Arne Slot, ecco che si riapre una voragine di dubbi sul futuro dei big.

Il contratto di Mohamed Salah con il Liverpool si avvicina alla scadenza (30 giugno 2025) e la bella storia d'amore tra l'attaccante egiziano e i Reds rischia di finire tutt'altro che serenamente. A farlo capire è stato lo stesso ex giocatore della Roma e della Fiorentina: "Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Quindi probabilmente sono più fuori che dentro. Sono qui da molti anni e non esiste un club come questo, ma la questione non è tutta nelle mie mani. Ormai è quasi dicembre e non ho ancora saputo nulla sul mio futuro. Amo i tifosi e loro amano me, ma non decidiamo noi. Ora aspettiamo e vediamo: certo, è deludente non aver ricevuto ancora neanche una proposta. Sono deluso".