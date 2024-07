RUI COSTA, Garantisco: Benfica non sarà danneggiato

FirenzeViola.it

In occasione dell'inaugurazione della Casa do Benfica a Ginevra, in Svizzera, Rui Costa - presidente del Benfica - ha garantito che il club non verrà guastato dalla limitatezza degli accordi per i diritti televisivi. L'ex trequartista di Fiorentina e Milan - tra le altre - ha assicurato che, quando si tratterà di negoziare, il Benfica non si accontenterà e punterà ad ottenere delle cifre adeguate da reinvestire nel progetto sportivo: "Questo sarà un anno molto impegnativo, sia in ambito sportivo che in diverse aree importanti per gli orizzonti del Benfica.

Per quanto riguarda i diritti televisivi, nel corso di questa stagione perfezioneremo l'accordo che ci permetterà di ricevere una somma di denaro tra il 2026 e il 2028 adeguata alle dimensioni sportive, sociali ed economiche dello Sport Lisboa e Benfica" - ha detto il numero uno del Benfica ai microfoni di Record - "Seguiremo il nostro percorso in modo autonomo, con totale indipendenza strategica, e dal 2028 in poi c'è una garanzia che darò ancora una volta ai tifosi del Benfica: non saremo danneggiati. Il Benfica è il più grande marchio portoghese a livello mondiale e farà valere i suoi diritti".