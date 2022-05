RUBINHO, Italiano merita l'Europa. Su Igor...

L'ex portiere della Juventus Rubinho, ora agente di calciatori nell'agenzia S!, ha parlato dell'importante partita di domani tra i bianconeri e la Fiorentina soffermandosi su alcuni singoli della rosa viola.

Che cosa ne pensa della stagione di Italiano? Si merita l’Europa?

"Italiano ha fatto un campionato strepitoso, ha messo in mostra il miglior calcio d’Italia grazie al suo gioco propositivo. L’emblema del percorso della sua Fiorentina è senz'altro la vittoria a Napoli. Vincenzo si merita l’Europa, sarebbe un giusto riconoscimento"

Secondo lei che Juventus incontrerà la Fiorentina domani al Franchi?

"Secondo me la Juve sarà un po’ scarica, ma è difficile dire con certezza come arriverà. Sarà in ogni caso una partita combattuta"

La Fiorentina ce la può fare a vincere e a centrare l'obiettivo Europa?

"La Fiorentina ha tutte le carte in regola per farcela. Giocando come sa fare può portare a casa i 3 punti. Squadra e mister saranno carichi"

Cosa pensa di Dragowski e Terracciano?

"La pecca di questa Fiorentina è la gestione irregolare dei portieri. Dragowski farebbe bene ad andare via: ormai ogni partita che gioca dimostra di non fare poi così bene, mentre Terracciano pur essendo apprezzato dalla piazza ritengo che non sia un portiere di altissimo livello. La viola dovrebbe comprare un altro portiere nella prossima sessione di mercato"

Chi consiglia come futuro portiere titolare?

"Un portiere che farebbe comodo alla Fiorentina è il portiere del Palmeiras, è molto esperto. Oppure altri portieri interessanti argentini potrebbero essere quelli del River Plate e del Boca Juniors"

Cosa ne pensi di Igor e Cabral?

"Cabral ha fatto molto bene in Svizzera e può crescere ancora tanto a Firenze. Igor è uno dei migliori difensori centrali del campionato italiano: è preparato e forte fisicamente. Anche lui ha tutto per migliorare ancora"