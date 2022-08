ROSSITTO, Viola: salto di qualità nel post-Vlahovic

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Rossitto, ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina e Napoli. Di seguito, un estratto della sua intervista: "Fiorentina-Napoli sarà una gara speciale e bella da vedere. Sono due squadre molto propositive, che fanno dell'aggressione alta e della voglia di dominare il gioco il loro pane. Gara a viso aperto, da gustare, in cui può succedere di tutto. Il Napoli sta benissimo ed è la sorpresa numero uno sia del mercato che del campionato. Sono arrivati giocatori di qualità che hanno portato entusiasmo e voglia di sognare in grande. Questi ragazzi illumineranno il Maradona".

Dove può arrivare la Fiorentina quest'anno?

"A Firenze c'è voglia di calcio, è cresciuta grazie a Vincenzo Italiano e ha già raggiunto il primo obiettivo, ovvero quello di rientrare in Europa. La bontà del progetto la si nota anche da come non abbiano perso nulla quando è andato via Vlahovic, anzi, hanno addirittura migliorato la media punti. Hanno fatto un salto di qualità importante e daranno fastidio alle grandi".