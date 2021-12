ROSSI, Perché indosso il 49. Ritiro? Mai pensato

Lunga intervista a SportWeek per Giuseppe Rossi, tornato in Italia per mettersi alla prova in Serie B, alla SPAL: "Voglio dimostrare di essere ancora un calciatore, finalmente mi sento di nuovo tale. In passato ho percepito che non ci si fidava più di me. Adesso mi sento bene, sono pronto anche per le sedute più intense e impegnative, gestiamo tutto con intelligenza ma non risparmio sulle corse. So che ce la farà, lo sento, so che questa sfida la vincerò. Sono nel posto giusto per riuscirci".

Se ha pensato al ritiro: "Mai pensato di mollare. Assolutamente, mai mai mai. L'unico rimpianto che ho è la Nazionale, non aver giocato i grandi tornei. Ero un pezzo importante del progetto, mi sono fatto male nel momento migliore".

Il numero 49: "Per mio padre, era il suo anno di nascita. L'avevo già scelto alla Fiorentina, ho voluto riprenderlo qua, Gli devo tanto e mi manca sempre".