ROSSI, Ora piace al Monza che lo vuole per la B

Il Monza non si ferma e cerca un attaccante di livello per la prossima stagione in Serie B. Dopo le voci che parlavano di un interesse per Giampaolo Pazzini, ora ha messo gli occhi su un altro ex Fiorentina: come riporta Tuttosport, piace Giuseppe Rossi che dopo gli infortuni è tornato a giocare nel Real Salt Lake. Il campionato negli Stati Uniti riprende oggi, ma chissà che nel futuro di Pepito non possa esserci di nuovo l'Italia.