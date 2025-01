ROMA, Ryan vuole giocare. Al suo posto pronto Gollini

FirenzeViola.it

La Roma continua a lavorare per consegnare a mister Ranieri anche un nuovo vice-Svilar. Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero pronti a dare un'accelerata all'operazione Pierluigi Gollini col Genoa. L'estremo difensore ex Napoli, Fiorentina e Atalanta potrebbe non essere tra i convocati proprio per la sfida contro i capitolini di domani, perché sempre più vicino al trasferimento. Mathew Ryan vorrebbe andarsene per giocare di più, da qui la decisione di Ghisolfi di affondare per l'estremo difensore classe 1995, attualmente in prestito al Grifone dalla Dea.