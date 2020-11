RIPA, Prandelli potrebbe rovinare suo ricordo ma...

Roberto Ripa, ex giocatore e team manager della Fiorentina, ha commentato l'arrivo di Prandelli: "Ho lavorato con lui a Firenze, era l'unico nome per risollevare tutto l'ambiente. Credo che la possibilità di rovinare il suo ricordo ci sia ma è comunque stata la scelta più giusta, perché si rischiava di perdere un anno. Modulo? Ripartirà dal suo 4-3-3 di riferimento, però sono d'accordo con quel che ha detto e cioè che sia necessaria una squadra divertente e in grado di cambiare assetto a gara in corso. Sono anche certo che 5-6 giocatori attaccheranno la metà campo avversaria. Commisso? Ce ne fossero di presidenti che investono ed entusiasmano appena arrivano. L'unico appunto è che non può rimanere indietro la parte tecnica: serve far crescere di pari passo sia strutture che squadra".