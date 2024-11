REGINALDO, Richardson ricorda Liverani. Felice per Kean

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

In un'intervista rilasciata alla testata News.Superscommesse, l'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo ha commentato lo splendido percorso della Viola di Palladino in questa prima parte di stagione. Ecco le sue parole sull'impatto e il lavoro di Palladino, sul rendimento di Moise Kean e sui profili che lo stanno convincendo maggiormente: "Sapevo che Raffaele fosse bravo, perché lo si è visto già a Monza, ma non mi aspettavo che venisse fuori un grande allenatore. Il popolo fiorentino, a cui sono legatissimo, vive per la propria squadra e deve essere molto grato a Commisso, perché come presidente ha fatto di tutto per la Fiorentina, a cominciare dal Viola Park. Sono molto contento per Kean.

È in un periodo di forma che non aveva mai raggiunto prima e sta facendo vedere tutto il proprio potenziale, anche se già sapevo di cosa fosse capace. Se riescono tutti a mantenere questa concentrazione e questa voglia di entrare nella storia del club, tra le prime quattro posizioni ci può essere anche la Fiorentina. Devono crederci, pur sapendo che sarà molto complicato. Un giocatore viola che mi piace particolarmente Colpani è stata una grande intuizione. Tra i giovani più interessanti c'è sicuramente Richardson, un ragazzo che, se riesce ad acquisire ancora più rapidità, può diventare tra i più forti in circolazione. In alcuni aspetti, mi ricorda Fabio Liverani: non era veloce, però con alcuni suoi lanci millimetrici mi permise di realizzare goal importanti con la Fiorentina".