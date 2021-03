QUAGLIARELLA, Vicino il rinnovo con la Sampdoria

Fabio Quagliarella corre verso il rinnovo con la Sampdoria e dopo Pasqua potrebbe essere il momento giusto per la convocazione in sede per chiudere il cerchio e firmare il nuovo accordo. I primi contatti informali direttamente col presidente sono già avvenuti e tutto sembra far presagire la fumata bianca. C'è persino l'idea, una volta che avrà appeso le scarpette al chiodo, di fargli ricoprire il ruolo di ambasciatore bluerchiato anche se per il momento nessuno pensa al momento in cui il capitano deciderà di dire addio al calcio giocato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.