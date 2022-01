PORDENONE, C'è l'accordo coi viola: preso Lovisa

Innesto a centrocampo per il Pordenone, che per rinforzare la linea mediana guarda in casa. Il club friulano ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina per il prestito (secco) di Alessandro Lovisa, figlio di patron Mauro e fratello del responsabile dell'area tecnica Matteo. Il classe 2001 lascia quindi la Lucchese dove ha militato nella prima parte di stagione per raggiungere il Pordenone dove ritroverà un altro ex viola, Dalle Mura, dato che anche lui nei prossimi giorni firmerà per la squadra firulana. A riportarlo è TMW.