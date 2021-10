PIOLI, Premiato oggi per le 100 panchine col Milan

Questo pomeriggio l'allenatore del Milan Stefano Pioli è stato premiato a Milanello per le cento panchine in rossonero. L'ex tecnico della Fiorentina ha tenuto un breve discorso ai presenti ringraziandoli per questo premio:"Merito di tutti noi e tutti voi se sono qui. Forse per qualcuno di voi sarà una minaccia, ma spero di farne minimo altrettante" ha concluso sorridendo Pioli, che lo scorso 20 ottobre ha festeggiato i due anni da allenatore del Milan. Ecco il tweet della società con l'annuncio del riconoscimento:

The award ceremony for your appearances in the Rossonero dugout: another hundred of these games, Coach!



La premiazione per le tue panchine rossonere: altre cento di queste partite, Mister! #SempreMilan pic.twitter.com/fxVSMlvpSj