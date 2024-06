PIOLI, Forte interesse dell'Al Ittihad per l'ex tecnico viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere in Arabia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'ex allenatore della Fiorentina sarebbe uno dei candidati per la panchina dell'Al Hittihad.

Il club arabo è infatti pronto al cambio in panchina visto che Marcelo Gallardo non sarà più l'allenatore per la prossima stagione.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨🟡️ EXCL: Stefano Pioli, one of the three main options to be new Al Ittihad manager.<br><br>Al Ittihad are discussing three candidates and Pioli has been included in the shortlist after leaving AC Milan.<br><br>↪️🇦🇷 Marcelo Gallardo will leave Al Ittihad. <a href="https://t.co/zDU990XmAG">pic.twitter.com/zDU990XmAG</a></p>— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) <a href="https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1803764395161395306?ref_src=twsrc%5Etfw">June 20, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>