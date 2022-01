PIN, Tutti perplessi dall'addio a Vlahovic. L'Europa...

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, parlando dell'addio di Dusan Vlahovic: "Siamo rimasti tutti perplessi, anche perché la Fiorentina ha ritrovato compattezza di gruppo e gioco. Io pensavo che andasse via a giugno, non ora. Questi ultimi avvenimenti, anche in casa Juve, hanno accelerato la partenza. La Fiorentina ha perso il suo giocatore migliore, determinante in tutte le partite. Io spero che ora riesca a sostituirlo con uno che faccia almeno l'80% di quello che ha fatto il serbo".

L'Europa ora è impossibile?

"Io spero che il gruppo trovi la forza di combattere contro tutto e tutti. Hai perso uno che faceva la differenza. O Italiano cambia modulo o chi arriva al posto di Vlahovic spero lo sostituisca bene. Spero possa lottare per un posto in Europa. Questo gruppo se lo merita".

Teme che possa ripercuotersi sulla squadra?

"Spero di no, spero che sia una squadra matura, compatta. Chi va via arrivederci, chi arriva è sempre il migliore".