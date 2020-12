PIN, Tra i viola si pensa più ai rinnovi che al campo

L'ex difensore Celeste Pin ha parlato del momento difficile della Fiorentina: "Da quando è caduto il vincolo con la legge Bosman, non ci sono più le bandiere. E da quanto mi risulta nello spogliatoio si pensa più ai rinnovi di contratti che al campo, alle partite. Ormai tanto anche giocando male, ci sono certe figure di procuratori che riescono a far trovare sempre. e comunque un posto ai suoi, perché contano nomi e cognomi, e gli agganci. Un esempio è Balotelli. Da questa situazione se ne può uscire solo se la società mette regole ferree per tutti, che siano uguali per tutti: il Covid c'è, ed è vero, ma vale anche per il Sassuolo che è lassù. Bisogna che tutti quanti si facciano un esame di coscienza, a partire dalla società: palla lunga e pedalare, così ne veniamo fuori. I valori di questa squadra sono altri, se c'è la svolta la Fiorentina può arrivare a lottare anche per l'Europa, ma in questo momento ci vuole responsabilità. Un intervento come quello di Pezzella in area di rigore domenica, poi... Le amnesie difensive, per questa squadra, sono all'ordine del giorno.