PIERINI, Lirola può essere un bel rinforzo. Su Chiesa...

Alessandro Pierini, ex difensore viola, si è soffermato sulla questione relativa a Federico Chiesa, e non solo: "A mio parere quest'anno resta. Commisso lo convincerà promettendogli che nella prossima estate lo cederà. Il patron viola ha detto sempre che non lo darà via quindi se lo facesse partire ora mi sembrerebbe un modo sbagliato per iniziare la nuova avventura. Chiesa magari vorrebbe andare ma verrà trovato un compromesso. Restare per un anno credo possa anche fargli bene, a patto ovviamente che la squadra sia rinforzata. Lirola? E' un buon giocatore, ancora giovane e con margini di miglioramento. E' rapido ed ha grande forza nelle gambe. Deve migliorare dal punto di vista tecnico, nel passaggio e nel cross ma credo possa essere un bel rinforzo".