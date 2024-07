PEZZELLA, Niente ritorno al River. Brito polemico col Betis

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

German Pezzella resterà al Betis Siviglia. O comunque, non è ancora il momento per un ritorno al River Plate. I Millionarios avrebbero riabbracciaro volentieri l'ex capitano della Fiorentina, ma la trattativa con gli spagnoli non è andata a buon fine e l'affare è sfumato.

Per questo Jorge Brito, presidente del River, parlando ai media argentini ha rilasciato qualche battuta polemica verso il club iberico: "A un certo punto succederà (il suo ritorno, ndr), ma non ora. Stiamo parlando di un giocatore campione del mondo e campione sudamericano, che ha dichiarato di voler giocare nel River. Anche noi avevamo il desiderio di accoglierlo ma le operazioni, a meno che tu non sia un giocatore libero, consistono in tre parti".