PEDRO, Flamengo nuova storia che Dio ha per me

Da quest'oggi Pedro è ufficialmente un giocatore del Flamengo. I viola hanno infatti ceduto l'attaccante a titolo temporaneo per un anno con diritto di riscatto. Il classe '97 ha postato su Instagram un video, visibile di seguito, con delle immagini che lo ritraggono con la maglia del Flamengo da bambino, ma non solo commentando così: "Una nuova storia che Dio ha per me...".