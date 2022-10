PEDRO, Capocannoniere e MVP della Libertadores

L'attaccante del Flamengo Pedro, con una breve parentesi alla Fiorentina dove non è riuscito a mettersi in mostra, nella notte ha vinto la Copa Libertadores con il proprio club in finale contro l'Athletico Paranaense grazie al solo gol di Gabriel Barbosa. L'ex numero 9 viola è stato il capocannoniere della competizione con 12 gol e ha vinto l'MVP della coppa, ossia il premio come miglior giocatore.





Best player ✅

Top goal scorer ✅



We all know his next step… pic.twitter.com/2wDdqs31vx — Flamengo (@Flamengo_en) October 29, 2022