Palladino ricorda Commisso in conferenza: "Come lui ce ne sono pochi nel calcio"
Alla vigilia di Atalanta-Athletic Club, gara in programma domani alle 21 a Bergamo e valida per la settima giornata di League Phase di Conference League, il tecnico dei nerazzurri Raffaele Palladino ha nuovamente ricordato Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso sabato scorso all'età di 76 anni. Queste le parole dell'ex tecnico viola in conferenza stampa: "Rocco resterà per sempre nel mio cuore. Lui mi ha voluto bene e, insieme alla sua famiglia, è stata una persona che mi ha dato tanto: un presidente dallo spessore umano fantastico.
Persone così s'incontrano poche volte nel mondo del calcio. Solo parlare di lui mi fa emozionare".
