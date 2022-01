ORLANDINI, 35 mln + Kulusevski per DV9? Io rifiuterei

Una delle notizie che hanno fatto più discutere nelle ultime ore è la presunta accelerata della Juventus per l'acquisto di Dusan Vlahovic. Sul piatto, come offerta per la Fiorentina, ci sarebbero 35 milioni più il cartellino di Dejan Kulusevski, un'offerta non da poco se si conta il potenziale del giocatore svedese classe 2000. A tal proposito, intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, l'ex viola Andrea Orlandini si è espresso così su questa ipotesi di mercato: "A queste condizioni non lo farei, cosa se ne fa la Fiorentina di un altro esterno? L'ideale sarebbe a questo punto che Vlahovic rimanesse a Firenze fino a fine stagione. Poi vediamo se ci saranno ancora le condizioni per farlo prolungare. La Fiorentina ora ha giocatori molto forti come il serbo, Torreira, Odriozola. Biraghi sta giocando bene. Servono a questo punto una grande mezzala e un difensore. Se poi Vlahovic non dovesse restare c'è Piatek. Dovrebbe essere preso a quel punto per l'attacco un giovane di grandi prospettive. Ma ripeto, Vlahovic è a Firenze da quattro anni e si trova bene qui. Quando ci sarà lo stadio pieno con 40mila persone tutti chiameranno lui. Alla Juve sarebbe uno degli undici...".

A gennaio lo farebbe partire solo per i 70 milioni che potrebbero arrivare dall'Arsenal?

"Sì, ma sarei più contento di farlo partire a giugno nella speranza di entrare in Europa. Ora occorre essere continui: la gara di Cagliari è difficile, è una trasferta che non porta bene ai viola. E entrambe devono vincere. al Cagliari comunque mancano giocatori importanti vedi Pavoletti. C'è l'occasione per andare più in alto".