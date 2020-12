OLIVEIRA, Serve capitano che dia sicurezza al gruppo

Lulù Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, ha detto la sua sulla squadra viola attuale: "Kouamé è un ragazzo giovane che deve esprimere ancora il suo miglior calcio e può farlo anche come esterno. La Fiorentina deve avere un capitano in campo che dimostri grandi capacità di gestire questo gruppo e dare sicurezza a tutti, che è un vantaggio importante. La prima cosa a cui pensano i ragazzi dopo la partita è fare la doccia e tornare a casa, invece bisogna capire cosa passa per la testa di questi giocatori. Poi mancano le vittorie, che quando arrivano ti aiutano tanto. Castrovilli? Se è capocannoniere vuol dire che in questo momento la Fiorentina non sta dando quello che tutti si aspettavano, perché quando i viola arrivano davanti alla porta non c'è nessuno che riesce a buttare la palla dentro".