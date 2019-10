OLIVEIRA, Chiesa è un simbolo di Firenze

L'ex attaccante della Fiorentina, Luis Oliveira, ha parlato dei viola. Queste le sue parole: "Commisso? Ha fatto molte promesse, da quando è arrivato ha fatto benissimo, sicuramente le manterrà. Sa cosa vuole, i tifosi avevano bisogno di un cambio di proprietà. Allenatore e giocatore sono rimasti uniti dopo il 'massacro' della rimonta dell'Atalanta da 2-0 a 2-2, ma nelle ultime tre partite si è vista una squadra che può arrivare a obiettivi importanti. Chiesa? Alla sua età anche io ero veloce e dribblavo come lui, ma è un simbolo di Firenze, l'ho visto giocare tante volte. Può giocare in tutti i moduli, per me è una soluzione anche vederlo esterno. Cagliari? Avrebbe meritato qualcosa in più a parte qualche pareggio in casa, ma sta facendo molto bene. Gli acquisti sono stati azzeccati come voleva l'allenatore".