Nicola Berti sull'addio alla Fiorentina: "Si scatenò un'asta. L'Inter rialzò di notte"

L'ex calciatore di Fiorentina e Inter Nicola Berti ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera per analizzare vari temi legati alla sua carriera. Tra questi anche il trasferimento dalla Fiorentina all'Inter nel 1988, con i viola che inizialmente avevano accettato l'offerta del Napoli: "Si scatenò un’asta: il rialzo nerazzurro arrivava sempre di notte, finii per guadagnare più di Bergomi, Ferri e Zenga messi insieme. Il Milan? Ho incontrato Berlusconi ad Arcore, ma non ci sarei mai andato e anche lui si è tirato indietro, forse per motivi politici".

Ha mai pensato che avrebbe vinto di più se avesse fumato e bevuto meno?

“No, perché non ho mai esagerato. Cioè, una sera fatta bene ogni tanto la facevo. Ma una ogni tanto. Non è che si faceva festa tutti i giorni, anche perché organizzare per cento persone non era una cosa così semplice: c’erano anche tanti milanisti”.