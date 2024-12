NICO, Felice della vittoria: voglio aiutare la Juventus

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa

Nico Gonzalez è tornato al gol con la Juventus. L'esterno offensivo dei bianconeri è andato a segno nel 4-0 in Coppa Italia con il Cagliari. L'argentino, arrivato in estate dalla Fiorentina, ha commentato il suo ritorno e la partita vinta ai canali ufficiali: "Un risultato positivo è sempre importante per noi. Dobbiamo continuare su questa strada, abbiamo fatto bene e sono molto felice per questa partita. Voglio aiutare la squadra. Sono contento per il gol che mi dà fiducia e per la vittoria, ora dobbiamo riposarci e concentrarci sulla prossima sfida di domenica".