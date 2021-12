NEWCASTLE, Prepara l'offerta per Jordan Veretout

Jordan Veretout pronto a lasciare l'Italia? Secondo quanto riporta il portale francese footmercato.com, il Newcastle è pronto a fare un mercato invernale faraonico per salvarsi in Premier e uno dei primi nomi sul taccuino è quello dell'attuale centrocampista della Roma ed ex Fiorentina. Il Newcastle sta preparando un'offerta per tentare di strappargli il 28enne francese.