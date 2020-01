NETO, Distorsione alla caviglia sinistra. Il recupero...

Arrivano brutte notizie per il Barcellona. La squadra catalana dovrà fare a meno dell'ex portiere della Fiorentina, Neto, per diverse settimane: i test effettuati questa mattina hanno confermato che il brasiliano ha subito una distorsione alla caviglia sinistra. La sua situazione verrà monitorata nei prossimi giorni.

INJURY UPDATE | Tests carried out this morning have confirmed that Neto has suffered a sprained left ankle. He is out and his progress will determine his availability. pic.twitter.com/UnVejbu6GA