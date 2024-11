NATALI, Il figlio Andrea convocato in CL con il Bayer

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martoriata dagli infortuni, la squadra campione di Germania, il Bayer Leverkusen, che stasera scenderà in campo contro il Salisburgo in Champions League, dovrà correre ai ripari con il proprio tecnico, Xabi Alonso, che, come riporta Tuttomercatoweb.com, si è visto costretto a chiamare 4 giocatori Under-18. Tra questi spicca il nome del sedicenne italiano ed ex Barcellona Andrea Natali. Il classe 2008 è proprio il figlio di Cesare, che in passato ha esordito in Champions League con la Fiorentina contro il Debreceni. Di padre in figlio, quindi, il palcoscenico della Champions accomuna la famiglia Natali.