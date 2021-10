NAPPI, Per il dopo Vlahovic Scamacca. Quel rigore...

Intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto, l'ex attaccante della Fiorentina Marco Nappi ha toccato anche temi riguardanti i viola, parlando dell'andamento della squadra di Italiano e della gestione del caso Vlahovic:"Il lavoro del mister Italiano si vede, anche a Roma la Fiorentina ha perso 1-0 ma non meritava la sconfitta. Stanno mancando giocatori importanti, quelli che possono sviluppare il gioco che vuole lui, molto moderno: gli esterni. Vuoi per il Covid, vuoi per chi è fuori forma, la Fiorentina oggi ha una classifica che non è la sua. Potevano avere punti in più".

Quanto incide il caso Vlahovic e l'assenza di un sostituto in rosa?

"Vorrei capire però quale sia il problema di Vlahovic nel rinnovare il contratto con la Fiorentina. Io su queste cose mi arrabbio...".

Il "non me la sento" sul rigore non le è piaciuto?

"Vi racconto un aneddoto. Ad Arzachena è venuto Pioli a ritirare un premio per il grande capitano Astori, poi siamo andati a cena. Abbiamo parlato e gli ho chiesto di raccontarmi della gestione di questi campioni o pseudo-tali, perché per me Vlahovic non può essere un campione se ha pensieri nel tirare un calcio di rigore. I tifosi non devono farsi idoli, nel calcio ci sono ormai solo interessi, non esiste più la passione. Il Milan, per esempio, ha fatto bene con Donnarumma: non vuoi tutti questi soldi? Bene, te ne vai e prendo qualcun altro".

Chi prenderebbe al posto di Vlahovic?

"Prenderei Scamacca, nonostante sia un po' problematico nella gestione. Potrebbe essere il sostituto ideale di Vlahovic, ha grandissime qualità e vizio del gol, la porta la vede veramente grande".

Dionisi non l'ha usato sempre.

"Se non gioca, l'allenatore avrà i suoi motivi. Ma Italiano è allenatore che potrebbe gestirlo nella maniera giusta".