MUTU, Il post su Ig: "Onorato di essere nella Hall of Fame"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Grande protagonista della serata di ieri, Adrian Mutu (qui le parole di ieri) ha ringraziato sui propri social i tifosi viola e la città di Firenze per il riconoscimento avuto. Inserito nella Hall of Fame Viola, l'ex Fiorentina ha scritto su instagram: "Sono onorato, un premio di cui sono orgoglioso. Quando giochi non ti rendi conto di cosa puoi lasciare dietro di te, solo in momenti come questo realizzi che in realtà hai lasciato qualcosa nel cuore di una città e soprattutto dei tifosi viola!"