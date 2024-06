MONTOLIVO, Con la Croazia dentro chi ha più gamba

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina, oggi opinionista di DAZN, Riccardo Montolivo è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica. Queste le sue parole a commento della sfida di giovedì sera persa dalla Nazionale italiana contro la Spagna: "Il grande peccato dell'Italia? La mancata gestione della palla dopo la riconquista. Fase di gioco praticamente nulla, visto che gli spagnoli tornavano subito in possesso impedendoci di respirare. Il cambio di Jorginho segnale di resa? No, Spalletti ha soltanto cambiato il piano iniziale quando ha visto che non riuscivamo a uscire dalla pressione avversaria".

Montolivo ha poi detto al sua sulla sfida, decisiva, di lunedì contro la Croazia: "Cambi con la Croazia? Sì, è stato lo stesso ct a parlare di condizione fisica insufficiente di alcuni giocatori. Contro la Croazia non sarà una questione di modulo, ma si dovranno scegliere gli uomini che in questo momento hanno più gamba. E Spalletti più di chiunque altro sa chi sono. Come si batte la Croazia? Aggredendo subito il portatore di palla e ripartendo in velocità, annullando il loro pressing. Se lasci l’iniziativa a Modric, Brozovic e Kovacic sono guai. Dalic, oltre a questo magnifico trio in mezzo, può contare su attaccanti forti fisicamente e su Gvardiol, difensore che sa fare tutto".