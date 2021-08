MONTELLA, Più vicino all'Adana Demirspor: il motivo

Il tecnico dell'Adana Demispor, Samet Ayaba, ed il club turco si sono ufficialmente separati. Secondo quanto recita il comunicato del club, si tratta di una decisione consensuale, ma il sospetto che si sia trattato di una scelta della società dopo la scena mediatica per la rabbia di Mario Balotelli in seguito alla sostituzione contro il Konyaspor, resta. Per la successione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il prescelto è Vincenzo Montella che si è incontrato a Ischia con emissari turchi.