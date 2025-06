Mirallas racconta l'affetto per Pioli: "Se non avesse lasciato, sarei rimasto alla Fiorentina"

vedi letture

Kevin Mirallas è ancora legatissimo a Stefano Pioli. L'ex esterno belga, oggi nello staff dell'Union Saint-Gilloise, ha rilasciato un'intervista a La Nazione in cui racconta di aver parlato anche recentemente col suo ex tecnico alla Fiorentina, dialogando del suo imminente ritorno sulla panchina viola. E nella chiacchierata, l'ex Everton è tornato anche su quello stesso periodo in cui vestiva la maglia gigliata, col parmense in panchina: "Fu un anno incredibile, anche se non bello. E confesso che mi sarebbe piaciuto rimanere. Se Pioli non se ne fosse andato, sarei rimasto anche con la nuova proprietà e avrei potuto dimostrare il mio valore. Nel cuore, però. porto ancora quel gol che realizzai a tempo scaduto contro il Sassuolo e, in generale, una piazza davvero appassionata. Dove spero un giorno di poter lavorare ancora".

Mirallas spiega poi il legame con Pioli, descrivendo in che cosa l'allenatore lo abbia aiutato: "In tutto. Intanto mi ha fatto conoscere il calcio italiano nella sua essenza: dall’esterno non avevo una buona opinione del vostro modo di giocare ma mi sbagliavo. E poi devo dire che, in generale, Pioli ha contribuito a cambiare la mia visione del calcio".