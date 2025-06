Adriano e la Fiorentina: "In viola cresciuto come attaccante e fatto gol contro belle squadre"

vedi letture

"A Firenze ho imparato come si gioca a calcio in Italia perché mi sono scontrato contro difensori molto forti" a dirlo è l'ex attaccante della Fiorentina Adriano ad un altro ex viola, Luca Toni, che lo ha intervistato per il format "Fenomeni" su Amazon Prime. L'ex Imperatore ha spiegato: "Quando sono arrivato dal Brasile non conoscevo nulla, perché lì i difensori non ti stanno attaccati e ti lasciano spazio mentre in Italia come prendevo palla mi stavano addosso in due-tre ma quando ho imparato a sfruttare il mio fisico sono esploso.

All’Inter però non avevo spazio, è stato giusto trasferirmi a Firenze. Sono rimasto sei mesi ma ho avuto la possibilità di crescere e formarmi come attaccante, segnando anche dei gol contro delle belle squadre, anche se purtroppo la Fiorentina alla fine è retrocessa”.