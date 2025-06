Guidi dice addio al Milan: l'ex tecnico della Primavera viola ha risolto il contratto

vedi letture

Il Milan ha risolto consensualmente il contratto con Federico Guidi tecnico della squadra Primavera. Lo comunica in una nota sul proprio sito ufficiale il club rossonero, che "desidera ringraziare Federico per l'impegno, la passione e la professionalità dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori soddisfazioni umane e professionali per il futuro".

“È stato un onore far parte di un Club prestigioso come il Milan. In particolare, il mio grazie va al Direttore Vincenzo Vergine, per la fiducia e il sostegno dimostrati in questo percorso”. Con queste parole Federico Guidi ha dato il suo addio al Milan Primavera. "Insieme ai calciatori e a tutto lo staff del Vismara, abbiamo condiviso un cammino fatto di impegno, crescita e passione”, ha detto Guidi. “È stata una stagione intensa, in cui si sono creati dei legami importanti che resteranno per sempre dentro il mio cuore”.