MILENKOVIC, Primo in Premier per minuti tra gli ex di A

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il noto portale transfermarket.it ha reso nota la percentuale di minuti giocati tra i giocatori arrivati in Premier League dalla Serie A. A comandare la graduatoria è l’ex difensore viola Nikola Milenkovic, autore di un inizio di stagione da assoluto protagonista con la maglia del Nottingham Forest. Il centrale serbo ha preso parte al 91% dei minuti giocati dalla propria squadra. Segue, a debita distanza, un altro difensore, ossia l’ex atalantino Okoli, che a Leicester ha giocato il 64% dei minuti. A chiudere il podio, nonostante le tante critiche ricevute, il centravanti Joshua Zirkzee, in campo per il 43% dei minuti. Fanalino di coda un altro ex Viola come Federico Chiesa, già fuori dai piani del Liverpool di Arne Slot a causa dei troppi infortuni subiti e in procinto di tornare in Italia.

Questa la classifica:

1. Milenkovic - 91%

2. ⁠Okoli - 64%

3. ⁠Zirkzee - 43%

4. ⁠Calafiori - 39%

5. ⁠Lindstrom - 35%

6. ⁠Cajuste - 30%

7. ⁠Huijsen - 22%

8. ⁠ Chiesa - 2%