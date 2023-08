MATI FERNANDEZ, Annuncia gara del suo addio al calcio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore della Fiorentina, Matias Fernandez, dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato lo scorso 14 febbraio, ha organizzato la sua partita d'addio, che si terrà il 14 ottobre in Cile, allo stadio Monumental. Il centrocampista cileno ha voluto riprendere in entrambe le occasioni il numero 14, numero che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera. Di seguito il post del calciatore: