MARESCA, Alla Fiorentina ho visto il primo Chiellini

Enzo Maresca, ex centrocampista della Fiorentina tra le altre, e oggi allenatore, ha così parlato a TMW Radio: "Mi reputo fortunato, ho avuto la possibilità di giocare in società importanti, con giocatori forti sia tecnicamente che umanamente. Quando vinci, devi avere un pizzico di fortuna e diciamo che ce l'ho avuta. Per fortuna ho avuto tanti compagni forti, ai miei tempi alla Juve c'erano Zidane, Del Piero, Davids... Come difensori Montero, Ferrara. Poi anche in altre squadre: al Bologna ero con Beppe Signori, alla Fiorentina c'era il primo Chiellini, che poi è diventato quello che è diventato, a Siviglia con Dani Alves e Kanoute. Idem al Palermo, negli ultimi due anni in Italia ero con Dybala e Vazquez".